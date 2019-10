O clima no Cruzeiro é cada vez mais delicado e, após mais um tropeço, dessa vez em empate sem gols em casa contra o Fluminense, os jogadores se mostraram abatidos na saída de campo.



Muitos atletas cruzeirenses deixaram o gramado do Mineirão cabisbaixos e buscando entender o momento pelo qual o elenco passa. O zagueiro Fabrício Bruno chegou a descer para os vestiários chorando.



Um dos líderes do elenco, o goleiro Fábio tomou a frente para defender os jogadores e afirmar que não é hora de lamentar, mas buscar forças para reagir nos próximos jogos. "A gente não pode ficar lamentando, a gente joga em uma grande equipe, a pressão é para ser resolvida dentro de campo. Não adianta baixar a cabeça. Enquanto tiver jogos e a gente tiver forças, temos que lutar. A gente tem que lutar pelo torcedor e pala camisa do Cruzeiro", disse.



O goleiro também comentou o gol de Fred anulado. O centroavante marcou aos seis minutos, mas após a consulta do VAR, o árbitro gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima viu falta de Robinho no lance.



"Lutamos, lutamos, lutamos, fizemos um gol, mas infelizmente não valeu novamente. Agora é continuar lutando que uma hora as coisas vão dar certo e vamos voltar a vencer", concluiu.

