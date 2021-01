Sem chances de acesso e com remotas possibilidades de rebaixamento, o Cruzeiro parte para os três últimos jogos da Série B com poucas ambições na classificação.

Com 44 pontos, na 14ª colocação, a Raposa se prepara para o duelo com o Operário-PR, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Independência, pela 36ª rodada da competição.

Um triunfo sobre a equipe paranaense praticamente elimina qualquer risco de queda à terceira divisão, que, no cenário atual, é de apenas 0,056%, conforme o site Probabilidades do Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG (UFMG).

Com as poucas aspirações da Raposa na tabela, o lateral-direito Cáceres quer que o time celeste já comece a pensar nas próximas competições, para evitar novo fracasso na meta de retornar à elite do futebol brasileiro.

“A gente não fez uma boa temporada. Não chegamos ao objetivo, que era chegar à Série A, mas agora temos três jogos para aproveitar para melhorar os erros que cometemos na temporada passada (atual), começar a planejar a temporada 2021, e tentar a acabar bem (o campeonato)”, disse o paraguaio.

Calendário apertado

Com o Campeonato Mineiro começando menos de um mês após o encerramento da Série B, no dia 28 de fevereiro, os jogadores do Cruzeiro terão pouco tempo de folga entre os dois torneios.

O intenso calendário, novamente ajustado em razão dos impactos da pandemia de coronavírus, faz com que Cáceres destaque a necessidade de a Raposa já alinhar todo o trabalho que será desenvolvido nos próximos 12 meses.

“Não temos muito tempo a perder. Temos que planejar desde hoje a temporada 2021. Nos dias que tivermos folga, tratar de aproveitar isso, porque a temporada que passou agora foi muito apertada, muito difícil. Temos que voltar com a cabeça tranquila, com o corpo também bem descansado, para começar com tudo e conseguir nosso maior objetivo que é voltar para a Série A”.

De acordo com o calendário divulgado pela CBF, a Série B está prevista para começar no dia 29 de maio.

Já a Copa do Brasil, outro torneio que o clube estrelado vai disputar na próxima temporada, tem o início programado para o dia 10 de março.