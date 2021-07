Que noite grandiosa viveu Everson na última terça-feira (20). Herói do Atlético na classificação às quartas de final da Libertadores, após defender duas cobranças e marcar um gol na disputa de pênaltis contra o Boca Juniors, ele saiu do gramado carregado nos braços de seus colegas de time. A vaga ganhou ares de presente de aniversário antecipado ao goleiro, que completa 31 anos nesta quinta-feira (22).

Everson Felipe Marques Pires nasceu em São Paulo, em 22 de julho de 1990. Como jogador profissional, vestiu as camisas de Guaratinguetá (2010 a 2013), River-PI (2014), Confiança (2014 a 2015), Ceará (2015 a 2019) e Santos (2019 a 2020), antes de chegar ao Galo no segundo semestre do ano passado.

No Atlético, vem alternando altos e baixos desde a disputa do Brasileirão de 2020. No entanto, vive um momento iluminado, sendo sido crucial para a equipe nesta Libertadores.

Diante do Bahia, neste domingo (25), às 11h, no Mineirão, Everson fará sua 60ª partida debaixo das traves alvinegras. Até agora, soma 34 vitórias, 13 empates, 12 derrotas e 53 gols sofridos.