Um dos jogadores do elenco do América nas temporadas 2019 e 2020, Lucas Kal está de volta ao Coelho. Com os diretos econômicos pertencentes ao São Paulo, o zagueiro retorna ao clube por empréstimo até março de 2022. Trata-se da 12ª contratação do Alviverde para este ano.

Pelo time mineiro, o atleta de 25 anos soma 28 jogos, sendo 16 vitórias, oito empates e quatro derrotas, além de ter anotado um gol.

Lucas chegou a BH nessa quinta-feira (10) e já passou por uma bateria de exames médicos.

A primeira passagem dele pelo América foi iniciada em setembro de 2019 e encerrada em julho do ano seguinte, quando o São Paulo o emprestou ao Nacional da Ilha da Madeirade, Portugal. Na negociação, o Coelho recebeu uma taxa de vitrine, pela valorização do zagueiro.

Ficha do jogador

Nome completo: Lucas Kal Schenfeld Prigioli

Data de nascimento: 16/3/1996

Local de nascimento: Campinas (SP)

Altura: 1,86 m

Clubes: São Paulo-SP – base (2011 a 2017), Paraná-PR (2017), Guarani-SP (2018), Vasco-RJ (2018), São Paulo-SP (2018 e 2019), América (2019 a 2020) e Nacional-POR (2020 a 2021).

Principais títulos: Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2018), Campeonato Paulista A-2 (2018), Copa Libertadores Sub-20 (2016), Copa do Brasil Sub-20 (2015 e 2016), Copa RS Sub-20 (2016).