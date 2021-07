O jogo de volta entre Atlético e Bahia, pela Copa do Brasil, marcado para a quarta- feira (4), não poderá ser em Salvador e ainda não há local definido para a partida. O Tricolor perdeu um mando de campo devido à confusão generalizada em que a equipe se envolveu no final da Copa do Nordeste, diante do Ceará, e por isso terá que jogar a pelo menos 100 km da capital baiana.

A punição ocorreu no último dia 15 pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Inicialmente, havia a possibilidade de a perda do mando ser paga em um jogo do Campeonato Brasileiro, o que mudou nesta segunda-feira (26). Não está descartada a possibilidade de o clube baiano mandar a partida fora do estado.

Atlético e Bahia estão nas oitavas de final da competição. O jogo de ida será nesta quarta-feira (28) às 21h30, no Mineirão.