O título do Campeonato Mineiro não veio, mas o técnico Lisca destacou a campanha e a evolução do América ao longo da competição. Na reta final, aliás, o Alviverde levou a melhor sobre o Cruzeiro nas duas partidas das semifinais e não perdeu para o Atlético na decisão – houve dois empates sem gols.

Após o clássico desse sábado (22), que sacramentou a conquista alvinegra, o treinador do Coelho foi indagado se as atuações perante o Galo demonstram que o time vai forte para a disputa da Série A do Brasileiro. Lisca, no entanto, acredita que é “difícil falar isso”, baseado apenas na final do Estadual. Só que a análise vai muito além.

“Cada jogo é um jogo, cada situação é uma situação. Era final de campeonato. Tenho que admitir que o Atlético se desgastou bastante nessas duas últimas semanas, viajando e jogando a Libertadores, apesar do grande plantel que eles têm, que possibilita que o Cuca mexa com as peças. O América já vem mostrando que tem condições de competir contra qualquer clube do Brasil não é de hoje”, comentou.

Ele frisou que o Mineiro deste ano foi a quarta competição à frente do Coelho e que em todas os outros torneios houve pontos positivos que credenciam o time a permanecer na elite nacional em 2021.

“Fomos semifinalistas no ano passado (no Estadual), assaltados à mão armada pelo doutor Felipe (Fernandes, árbitro), mas ficamos entre os quatro. Na Série B (do Brasileiro), perdemos na última bola, todo mundo viu o que aconteceu, mas tudo bem. Ficamos em segundo lugar, foi como um título, porque subimos. Na Copa do Brasil, ficamos entre os quatro, jogando de igual para igual com gigantes do futebol brasileiro. Foi considerada uma bela campanha, a melhor da história no América. E chegamos agora na final (do Mineiro deste ano). Está faltando alguma coisinha para botar a mão na taça, e vamos achar isso”, disse.

E sonha alto: “O América é hoje um clube grande do futebol brasileiro, com tendência e potencial de melhoria e crescimento muito grande. Dentro de campo estamos mostrando que temos condições de aspirar ser uma das principais equipes do país. Nosso objetivo é a permanência, nosso sonho é uma competição sul-americana, e o sonho maior é uma Libertadores”.