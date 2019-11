Seguem agitados os bastidores no Cruzeiro. Além da luta para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, e se afastar da zona de rebaixamento, o time estrelado tem que lidar com polêmicas extracampo na reta final da competição.

Após a polêmica envolvendo a participação de alguns jogadores da equipe celeste em uma festa de comemora de aniversário da esposa do zagueiro Dedé, em um salão de festas na região da Pampulha, na última terça-feira (19), um dia após o frustrante empate em 0 a 0 com o Avaí, a diretoria da Raposa afirmou que tomará medidas para que os atletas evitem esse tipo de exposição neste momento.

Durante o o evento de lançamento da tabela do Campeonato Mineiro de 2020, no Gigante da Pampulha, nesta quarta, o diretor de futebol do Cruzeiro, Marcelo Djian afirmou que vai haver uma conversa com os jogadores sobre o assunto.

“Nós vamos conversar com os jogadores, sem dúvida, pedindo que não façam nada de festa. Porque o momento realmente é difícil, apesar de ter sido em um horário normal, onde o pessoal estava comemorando o aniversário da esposa de um atleta, do Dedé. Mas a gente sabe que a torcida muitas vezes está envolvida, sabe que existe um risco grande de a equipe ser rebaixada, mas vamos conversar com os jogadores para que evitem esses tipos de comemorações”, completou Djian.

No episódio da última terça, membros da torcida organizada Pavilhão Independente adentraram na festa e forma tirar satisfações com os jogadores que estavam no evento. Houve relatos de discussões entre familiares dos atletas e de que os organizados foram expulsos da comemoração.

Fotos e vídeos da situação circularam nas redes sociais, o que aumentou ainda mais o clima hostil de parte da torcida celeste com o elenco.

Com os bastidores agitados, o técnico Abel Braga tenta mobilizar o time para o duelo com o Santos, no próximo sábado, às 21h, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Com 36 pontos, o Cruzeiro ocupa a 16ª colocação na tabela, com um ponto a mais do que o Fluminense, que abre a zona de rebaixamento.