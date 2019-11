A declaração do meia Thiago Neves após a derrota para o Santos na Vila Belmiro gerou polêmica, mas o médico do Cruzeiro tratou de esclarecer o fato: o camisa 10 não tem lesão que o impeça de jogar. Quem garante isso é o doutor Sérgio Campolina, responsável pelo departamento de medicina estrelado.

Thiago Neves após o revés na Baixada Santista disse em entrevista à Rádio Itatiaia que jogava com dor nas panturrilhas e em um dos joelhos. O técnico Abel Braga em sua entrevista pós-jogo falou que desconhecia essa informação.

“A gente faz avaliação em todos os jogos. Em casa, temos dois médicos e dois fisioterapeutas. Fora de casa, um médico e um fisioterapeuta. No intervalo do jogo, não sei se vocês sabem, é feita uma rotina de avaliação clínica, física, etc. O Thiago relatou desconforto na panturrilha esquerda. Essa informação foi dada por nosso médico em campo, o Frederico Zatti. Ele comentou com o pessoal da comissão técnica diretamente ligado ao Abel, que é o seu auxiliar, o Leomir. E foi questionado junto ao atleta qual a situação em que estava. Relatou que estava bem, tanto que continuou jogando. E saiu aos 35 minutos por opção técnica”, comentou Campolina.

O Cruzeiro, ainda por meio do seu diretor médico, garante que Thiago Neves passou por avaliações, inclusive exames de imagem.

“O Thiago foi avaliado. Quando eu falo avaliado, é toda a avaliação de rotina da fisiologia - CK, termografia. Fez ultrassonografia, que eu faço aqui na Toca da Raposa, e ressonância magnética. Quatro etapas, além da avaliação clínica. Normal, não há nenhuma alteração ou lesão no atleta. Nem panturrilha, nem joelho e nem em outro local diagnosticável. O atleta vai ficar hoje fazendo tratamento interno, como é de praxe. Mas não está vetado durante a semana por questões de lesão. Ou seja, o atleta não tem lesão nem em panturrilha, nem em joelho”, garantiu.

Coincidentemente, após essa confusão envolvendo a declaração de Thiago Neves e a surpresa de Abel Braga, a diretoria do Cruzeiro vetou entrevistas dos atletas após os jogos e na Toca II.

O diretor de comunicação Valdir Barbosa garante que um fato não tem qualquer ligação com o outro.