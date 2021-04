O América vai ter o retorno de um importante jogador no clássico contra o Atlético neste domingo (4), às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Ausente nos três últimos jogos, em razão de polêmicas envolvendo uma possível transferência para o Palmeiras, o atacante Ademir será titular diante do Alvinegro.

Peça importante o do time treinado pelo técnico Lisca, o camisa 10 se envolveu me uma polêmica no duelo com o Treze-PB, em Campina Grande, pela primeira fase da Copa do Brasil, no dia 18 de março.

Na ocasião, o atacante se recusou a ser relacionado pelo duelo, em decorrência de uma proposta do time paulista.

O episódio gerou críticas públicas do presidente do Conselho de Administração do América, Alencar da Silveira Júnior.

Em seguida, Ademir usou as redes sociais para se desculpar pelo ocorrido, mas também parsa se defender, afirmando que não era o único culpado pelo imbróglio.

Desde então, sem avanço nas negociações, o jogador ficou de fora da equipe, até ser acionado novamente por Lisca para o clássico.