Após muita pressão da torcida a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, enfim, oficializou a possibilidade de os torcedores enviarem sugestões para a redação de um novo estatuto do clube.

Um ofício intitulado "Convite à torcida do Cruzeiro Esporte Clube" foi publicado na última quinta-feira pelo presidente do Conselho Paulo Pedrosa. O documento convoca os cruzeirenses que não são conselheiros a enviarem propostas de melhorias do novo documento até 18h do dia 26 de junho de 2020.

"A Comissão já iniciou suas atividades, pois a reforma pretendida por todos (as) exige celeridade. Então, para continuar os trabalhos faz-se esse convite a todos (as) torcedores (as) cruzeirenses: enviem suas sugestões para a Comissão de Reforma. Todas as sugestões, colaborações, propostas deverão ser enviadas até as 18:00 do dia 26/06/2020, para o seguinte email: estatuto@cruzeiro.com.br. Saudações celestes", diz o ofício assinado por Pedrosa.

Inicialmente, no edital oficial de convocação para o início da coleta de sugestões, apenas associados e conselheiros (suplentes, efetivos, natos e beneméritos) foram chamados a participar. Após cobranças públicas de grupos de torcedores nas redes sociais, principalmente do "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921" (NPFC), que tem sido uma espécie de porta-voz dos cruzeirenses, o presidente do Conselho Deliberativo informou extraoficialmente, ou seja, sem documento próprio naquele momento, que o torcedor também poderia enviar propostas no e-mail institucional.

Antes mesmo dessa manifestação "por pressão" do presidente, o conselheiro Alysson Caires, que concorreu às eleições presidenciais do Conselho Deliberativo na chapa de Giovanni Baroni, havia se manifestado favoravelmente ao envio de propostas da torcida. E por iniciativa própria criou um canal para receber tais sugestões.

Depois da mobilização popular houve, portanto, o convite oficial por parte da Mesa Diretora do Conselho sob a seguite alegação: "Rumo ao centenário, o Cruzeiro realmente precisa mudar o seu estatuto. Mais ainda, o projeto a ser votado precisa ser participativo, para que reflita a elaboração de um estatuto moderno, eficiente e democrático", diz outra parte do ofício publicado na última quinta.

Outro desejo

Além de ter a oportunidade de participar com sugestões desse momento importante na história do Cruzeiro, torcedores pedem também que possa haver membros da torcida na comissão que discutirá essa modernização do documento.

A cobrança é feita pelo "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921", que emitiu nota oficial no começo da semana.

"O grupo Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro (NPFC) solicita sua participação na Comissão de Reforma do Estatuto do Cruzeiro. No final de 2019, registramos nosso grupo e buscamos, ali, lutar pela reconstrução da maior instituição esportiva de Minas Gerais. Não temos cunho político e não queremos privilégios, queremos exclusivamente um Cruzeiro limpo, transparente e vencedor!", diz parte da nota do NPFC.

A exigência do NPFC em participar desse grupo que analisará o novo estatuto é para, segundo o próprio coletivo de torcedores, dar voz ativa aos cruzeirenses da arquibancada e não só beneficiar o clube com o dinheiro investido em produtos oficiais ou ingressos de jogos.

"Queremos participar não só financiando, colocando nosso dinheiro, como também queremos ter voz ativa e brigaremos incessantemente por isso! Nossa solicitação é termos quatro representantes, torcedores, e participar em alto nível de todas as reuniões e estudos para a modernizar o estatuto. Teremos a oportrunidade de, em conjunto com os competentes conselheiros esolhidos, demonstrar a visão do torcedores em alguns aspectos, além de levar ao torcedor a visão dos representantes do clube. Com isso, aguardamos o breve retorno e a decisão da nossa participação acatada. Com todos nosso atos seguindo nossos princípios de transparência, tornaremos este documento público a nossa torcida e a toda imprensa", contempla outra parte da nota.

A formação da comissão para reforma do novo estatuto do Cruzeiro não tem nenhum profissional fora do ramo jurídico. Os sete convocados para o trabalho são juristas e têm funções ou como advogados ou magistrados. O que irritou torcedores e alguns outros conselheiros que gostariam de maior pluralidade nessa comitiva.

Foram escolhidos para formar essa comissão alguns magistrados, como o juiz federal Alexandre Cardoso Bandeira, os desembargadores Antônio Carlos Cruvinel e Antônio Sérvulo dos Santos; os juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais José Eustáquio Lucas Pereira e Wanderley Salgado de Paiva, o advogado e ex-presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, e o professor de Direito Luciano Santos Lopes, um dos apoiadores de Sérgio Santos Rodrigues durante a campanha presidencial.