O primeiro teste do Cruzeiro na temporada terminou com vitória sobre o Bolívar, da Bolívia, em jogo-treino disputado na manhã deste sábado (20), na Toca da Raposa II.

Após o triunfo da Raposa, construído com um gol de Welinton, no segundo tempo, o técnico Felipe Conceição afirmou que já vê progresso no trabalho, iniciado na última segunda.

"Após apenas quatro dias de trabalho, implementando uma filosofia nova, um trabalho novo, demonstra que estamos no caminho certo, tivemos evolução nesses quatro dias, apesar do pouco tempo, e ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos continuar trabalhando muito para que a gente, neste início de Mineiro, continue crescendo e encontre, dentro do Estadual, o padrão desejado por nós", disse Conceição, em entrevista às mídias oficiais do clube estrelado.

O treinamento diante do Bolívar foi o único do tipo antes da estreia do time estrelado no Campeonato Mineiro, no próximo sábado (27), às 16h30, diante do Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá.

Intensidade

Ainda sobre o Estadual, o comandante da Raposa projeta uma maior intensidade do time no decorrer do campeonato.

“A gente adquire ritmo jogando. Mesmo com os treinos intensos, com nível alto de intensidade dentro das atividades, mas ritmo de jogo é só na partida. A gente usa esses jogos-treino para chegar o mais perto possível dos jogos e tornar a equipe cada vez mais intensa para que a gente consiga, depois dos primeiros jogos, atingir um nível satisfatório neste primeiro momento. É isso que a gente deseja", completou Felipe.

No primeiro tempo do jogo-treino Felipe Conceição escalou o seguinte time: Fábio, Cáceres, Manoel, Paulo e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sobis.

Na segunda parte da atividade, Conceição mudou todas as peças, mandando a campo essa formação: Lucas França, Geovane, Guilherme Matos, Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Jadson e Claudinho; Bruno José (Stênio), Airton (Welinton) e Thiago.