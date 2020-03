Às vésperas do confronto com o Boa Esporte, em Varginha, nesta quarta-feira (4), às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil, o volante Pedro Bicalho ainda repercute o primeiro gol como profissional. A imagem da conclusão às redes do Uberlândia, nos 2 a 1 no Mineirão, ainda hospeda a mente do jovem atleta, que provocou lágrimas de alegria à família e, em especial, ao avô.

“Depois do jogo (contra o Uberlândia), eu estava com a cabeça a mil. Tudo que vivi passou pela minha cabeça, sair de casa aos 13 anos e vir para cá. Assistia aos jogos com meu na arquibancada. Sonhamos isso juntos. Uma coisa maravilhosa foi ver meu pai chorando de orgulho, assim como minha mãe e meu avô, que tem tido problemas de saúde”, relembrou Bicalho, natural de São José dos Campos (SP).

“Falei com meu avô, depois de ele ter um AVC, e ele chegou para mim chorando e disse: ‘será que não vou ver você fazendo gol?’ Aí fiz o gol, e ele ficou muito feliz”, complementou Bicalho, xodó do técnico Adilson Batista.

Cascudo

Neste início de ano, o Cruzeiro provocou sustos em seus torcedores, conquistando resultados positivos no fim das partidas, como se deu nos 4 a 2 sobre o Tupynambás e nos 2 a 1 em cima do Uberlândia, além do empate em 1 a 1 obtido no último lance do duelo com o Patrocinense.

“Está sendo um pouco sofrido até o fim do jogo. Mas acho que isso vem deixando o time mais cascudo. Estamos ficando mais experientes”, ressaltou.