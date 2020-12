Apesar de toda dor de cabeça causada pelo empate por 2 a 2 com o Internacional, resultado conquistado neste domingo (6), o Atlético amanheceu com uma boa notícia. Após cumprir quarentena, o goleiro Rafael está de volta aos treinamentos na Cidade do Galo.

Diagnosticado há cerca de 10 dias com a Covid-19, o arqueiro de 31 anos foi liberado pelo departamento médico e retornou na manhã desta segunda-feira (7) às atividades com o treinador Rogério Maia. Com isso, vira mais uma opção para o técnico Jorge Sampaoli.

Leia mais:

Ainda em quarentena, goleiro Rafael acompanha passagem do ônibus do Atlético e deseja sorte ao time

No próximo sábado (12), o Galo volta a campo e encara o xará paranaense, em Curitiba. Vencer o Furacão se tornou mais do que o obrigação para os mineiros. Seguir sonhando com o título do Campeonato Brasileiro continuará possível se a reabilitação vier imediatamente. Cabe lembrar que, com um jogo a menos, o São Paulo ocupa a liderança da competição mais importante do país, com 47 pontos; quatro a mais que o Atlético.