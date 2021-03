O América concretizou nesta terça-feira (30) a contratação de mais uma peça para a temporada. Depois de fechar com o zagueiro Ricardo Silva e os atacantes Leandro Carvalho, Luiz Fernando e Ribamar - além deles, Bruno Nazário e Yan Sasse também serão confirmados -, o Coelho anuncia o retorno do volante Juninho, de 35 anos, que estava no Fortaleza. Ele assina contrato definitivo até o fim de dezembro.

De fevereiro a outubro de 2013, o atleta disputou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B pelo Coelho – um total de 20 partidas pelo Clube.

No ano seguinte, chegou ao Macaé-RJ, disputando o Campeonato Carioca e Série B com a equipe. Com grande desempenho demonstrado, Juninho foi contratado pelo Bahia-BA no início de 2016. No time de Salvador (BA), fez história ao longo de duas temporadas, atuando em 106 jogos e anotando 16 gols. Em 2017, conquistou a Copa do Nordeste com a camisa do clube baiano, anotando um dos gols da final.

Em abril de 2019, ele deixou o Ceará e foi para o rival Fortaleza. Com quase dois anos completos no clube nordestino, Juninho quase alcançou a marca de 100 jogos e também foi peça fundamental para as campanhas que mantiveram o time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No Tricolor, conquistou seu bicampeonato cearense ao faturar o título estadual em 2020. Ao final de 88 atuações pela equipe, o volante marcou oito gols, reafirmando sua característica de boa presença ofensiva.

Ficha do jogador

Nome completo: Paulo Roberto Valoura Junior

Data de nascimento: 20/3/1986

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,72 m

Clubes: Madureira-RJ (até 2005), América-RJ (2006), Serrano-RJ (2007), Duque de Caxias-RJ (2007 a 2013; 2014), América (2013), Tombense-MG (2014), Macaé-RJ (2015), Bahia-BA (2016 a 2017), Ceará-CE (2018 a 2019), Fortaleza-CE (2019 a 2021).

Principais títulos: Campeonato Brasileiro da Série D (2014), Copa do Nordeste (2017), Campeonato Cearense (2018 e 2020).

*Com site oficial do América

