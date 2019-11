A grande novidade do treinamento do Atlético nesta segunda-feira (25) foi a presença do colombiano Yimmi Chará em campo juntamente com o restante do grupo. Fora de combate desde a partida contra o Ceará, na 22ª rodada do Brasileirão, o atacante está liberado pelo departamento médico do clube.

Chará sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda no dia 29 de setembro e, desde então, é desfalque no ataque atleticano.

Agora, Vagner Mancini terá a oportunidade de contar com o colombiano pela primeira vez, já que chegou ao clube com o atacante já lesionado. No entanto, é difícil que Chará seja relacionado para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (27).

O colombiano é resposável por anotar quatro gols do Atlético na atual edição do Campeonato Brasileiro.