Aos 4 minutos do primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, na noite desta sexta-feira (8), William Pottker deu fim a um incômodo jejum. Após quase dois meses, o atacante cruzeirense voltou a balançar as redes.

A última vez que ele havia marcado gol foi no empate em 3 a 3 com o Guarani, no Mineirão, no dia 9 de novembro.

Ao todo, Pottker soma dois tentos em dez partidas pela Raposa, o que significa uma média de 0,2 gol por jogo.

Coincidentemente, assim como ocorreu contra o Bugre naquela oportunidade, Pottker recebeu cartão vermelho. Só que em situações diferentes. Se contra o time paulista, a expulsão foi considerada um erro da arbitragem, diante do Sampaio, o atleta foi irresponsável.

O atacante recebeu um cartão aos 4 e outro aos 5 minutos do segundo tempo: o primeiro, ao isolar a bola, após paralisação do jogo; o segundo por reclamação.

Ele e o meia Giovanni, expulso no banco de reservas, não enfrentam o Oeste, na quarta-feira (13), às 21h30, no Independência.