O atacante Diego Tardelli está de volta aos planos do Atlético e de Jorge Sampaoli. O jogador foi relacionado para o duelo deste domingo (31), às 17h, com o Fortaleza, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora a lista não seja liberada pelo clube, a informação foi divulgada por Claudio Rezende, da Itatiaia, e confirmada pelo Hoje em Dia.

A esposa de DT9 chegou a dar uma pista sobre o retorno do atleta. Em seu Instagram, ela postou uma foto de Tardelli com uma mensagem.

"Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração", escreveu.

Recuperado de uma lesão no tornozelo e liberado pelo departamento médico desde o dia 15 de dezembro de 2020, Tardelli está há quase um ano sem jogar uma partida oficial (330 dias, para ser exato). A última vez que entrou em campo se deu em 7 de março, no clássico com o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro. Com Sampaoli, não foi acionado, ainda.

O contrato do atacante com o Atlético vai até 28 de fevereiro. Pelo Galo, Don Diego já disputou 220 duelos e marcou 110 gols.