De volta aos gramados, após quase um ano, Diego Tardelli não teve muito o que comemorar na noite dessa quarta-feira (3), na Serrinha. Opção no decorrer do segundo tempo contra o Goiás, o atacante lamentou a derrota por 1 a 0, pela 34ª rodada e que faz o Atlético ficar mais longe da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

“(Os atletas do Goiás) jogaram por uma bola, depois se mantiveram com todo mundo atrás. Tivemos posse de bola; tentamos de todo jeito. Infelizmente a vitória não veio. Vamos seguir”, afirmou o avante ao canal Premiere.

Como o Galo não fez sua parte, a receita do atacante agora é “secar”: “Secar nossos rivais (Inter e Flamengo). Levantar a cabeça, o campeonato não acabou. Vamos seguir em frente”.

Tardelli não atuava desde o dia 7 de março de 2020, quando entrou no segundo tempo do triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro.

Depois disso, sofreu uma grave lesão no tornozelo. Chegou a ser relacionado, mas não acionado, nos 2 a 0 em cima do Fortaleza, no último domingo (31), no Mineirão. Nessa quarta, entrou aos 14 minutos da etapa final, no lugar de Vargas.