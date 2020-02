O departamento de futebol do Cruzeiro recebeu um novo pedido do volante Ariel Cabral. O argentino solicitou mais 30 dias de licença das atividades para resolver “assuntos particulares”. E a solicitação foi atendida pelos dirigentes celestes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube.

O desejo em ficar mais um mês longe da Toca II indica que o volante busca uma nova equipe para jogar ainda neste ano. Porém, de acordo com a assessoria de imprensa azul, a justificativa oficial do atleta é que ele “resolve assuntos particulares”, e, por isso, precisa se ausentar dos trabalhos nesse início de temporada.

Fora dos treinos no centro de treinamento desde o dia 15 de janeiro, Ariel Cabral passou os últimos dias na Argentina. O meio-campista retornou ao Brasil e esteve na Toca II nessa terça-feira, quando solicitou mais tempo de afastamento.

A nova licença de Ariel Cabral passa a a valer a partir desta quarta-feira, tendo o jogador que retornar ao clube no dia 6 de março. Isso se ele não conseguir acertar com outro clube nesse período.

A reportagem do Hoje em Dia perguntou ao Cruzeiro se o período de 52 dias de afastamento do volante será remunerado. A assessoria de imprensa ficou de responder essa demanda. Já o diretor de futebol da Raposa, Ocimar Bolicenho, não respondeu à mensagem via WhatsApp e nem atendeu o telefone.