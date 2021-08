Em tão pouco tempo, Vagner Mancini experimentou duas fases no América. A primeira foi de invencibilidade: empates com Juventude e Internacional e triunfos sobre Bahia e Santos. Depois, um período sem ganhar: derrotas para Fortaleza, Atlético e Sport e igualdade com o Grêmio. Diante do Atlético-GO, neste domingo (1), às 20h30, o comandante espera dar fim ao tabu e iniciar uma nova fase positiva.

Na partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão, o Coelho tem como objetivo voltar a levar a melhor sobre um adversário e dar um passo importante na luta contra o descenso. Atualmente, o Alviverde ocupa o 18° lugar, com dez pontos.

Já o Dragão, com 18 pontos, está briga por uma vaga no G-6.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO

Maurício Kozlinkski; Dudu, Wanderson, Oliveira e Natanael; André Lima, Baralhas e Marlon Freitas; Ronald, Zé Roberto e Janderson

Técnico: Eduardo Barroca

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Zé Vitor; Diego Ferreira, Juninho, Juninho Valoura e Alan Ruschel; Chrigor, Ademir (Felipe Azevedo) e Fabrício Daniel

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 1° de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Antônio Accioly

CIDADE: Goiânia (GO)

MOTIVO: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Douglas Marques das Flores, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos de São Paulo

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere