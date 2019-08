O Hospital Felício Rocho, no Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, informou, na noite dessa quinta-feira (8), que foi realizada com sucesso a cirurgia no ombro esquerdo do atleta Ruy Leme da Fonseca Filho, que caiu de um cavalo em Lima, no Peru, durante prova dos Jogos Pan-Americanos. Segundo a instituição, o procedimento foi feito sem nenhuma intercorrência pelos cirurgiões Ildeu Almeida e Robinson Esteves.

Ruy Fonseca caiu depois que seu cavalo tropeçou em um dos obstáculos da prova cross-country, feita no último sábado (3). No acidente, o animal, que pesa entre 550 kg e 600 Kg, caiu por cima do atleta, causando fraturas em três costelas e no úmero proximal do braço esquerdo de Ruy Fonseca.