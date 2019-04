Após sorteio realizado pela Federação Mineira de Futebol nesta quarta-feira (17), ficou definido que o árbitro Jean Pierre Lima será o responsável por apitar o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, entre Atlético e Cruzeiro, no sábado (20).

Galo e Raposa entram em campo às 16h30 no Independência e o Atlético precisa vencer por qualquer resultado para conquistar seu 45º título estadual. Já a equipe celeste necessita apenas de um empate para levar o bicampeonato em sequência.

Árbitro CBF, Jean Pierre vai estrear como juiz principal do clássico mineiro. Em 2017, no confronto de número 500 entre os dois gigantes da capital mineira, o gaúcho foi árbitro adicional. Com dois gols do atacante Fred, que vai estar defendendo as cores azuis nesse sábado, o Galo venceu a Raposa por 3 a 1, em jogo marcado pelo apagão no Independência. Mesmo palco da decisão deste fim de semana.

No ano de 2019, “Vin Diesel”, como é conhecido, apitou nove partidas, sendo seis pelo Campeonato Gaúcho e outros três pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), o árbitro vai comandar o jogo decisivo do estadual entre Grêmio e Internacional, confronto que deve ter características muito semelhantes às que ele vai encontrar em Belo Horizonte no próximo sábado.

Hugo Lobão sob spervisão de Rodrigo Gini