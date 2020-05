Apesar de toda negativa da diretoria, o Atlético parece próximo de anunciar um reforço para a equipe comandada por Jorge Sampaoli. O meio-campista Alan Franco, de 21 anos, deve deixar o Independiente Del Valle, do Equador, e desembarcar em breve na Cidade do Galo.

A informação, trazida em primeira mão pelo jornalista Henrique Muzzi, da Rádio Liberdade FM, foi confirmada pelo Hoje em Dia com o staff do atleta e também com jornalistas que cobrem a equipe equatoriana, atual campeã da Copa Sul-Americana.

A reportagem apurou que já existe um acordo verbal entre as partes, faltando apenas a troca de documentos para que o martelo seja batido. O mesmo foi publicado pelo repórter Igor Assunção, da Rádio 98 FM, por meio da conta pessoal no Twitter.

Alan Franco, que havia recusado uma primeira investida do Atlético, alegando problemas particulares, mudou de ideia e, de acordo com relato, estaria pronto para ser mais uma peça na equipe de Sampaoli.

Contudo, como destacado no início desta matéria, o Atlético não confirma a existência das tratativas. Com salários e imagens atrasados, além das 50 demissões realizadas em vários setores, o clube prioriza colocar as contas em dia, antes de abordar o assunto "mercado da bola".