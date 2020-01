O que já era esperado se concretizou nesta quarta-feira (22). Personagem marcante da campanha que culminou no primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro, Thiago Neves teve sua recisão com a Raposa publicada no Boletim Informativo Diário (BID). Agora, o meia está livre para assinar com qualquer clube.

E o destino do jogador pode ser o Grêmio. TN10, inclusive, já ganhou elogios de Renato Portaluppi, com que já trabalhou no Fluminense. Na ocasião, o jogador foi peça importante na campanha do vice-campeonato do Flu na Copa Libertadores de 2007.

"Não foi bem ano passado, mas é acima da média. Se procurar no Brasil, dá para contar nos dedos os que têm a qualidade dele nesta posição. Motivado, pode ser útil para qualquer treinador", declarou o treinador do Tricolor Gaúcho.

Trajetória

Thiago Neves chegou ao Cruzeiro em 2017 com status de grande reforço, sendo recebido por torcedores celestes no aeroporto de Confins. Logo se tornou destaque da equipe e foi fundamental nos títulos da Copa do Brasil de 2017 e 2018. Além disso, o meia conquistou o Campeonato Mineiro em 2018 e 2019.

No entanto, a idolatria chegou ao fim em 2019. Ao longo do ano que terminou com a queda do Cruzeiro para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro,TN10 se envolveu em diversas polêmicas, incusive no episódio da demisão de Rogério Ceni e foi afastado na reta final da temporada por indiciplina. Dentro de campo, mesmo com sua qualidade técnica inquestionável, não conseguiu desempenhar seu bom futebol.