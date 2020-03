O zagueiro Marllon será mais um reforço do Cruzeiro para a temporada 2020. O jogador virá para a Toca II por empréstimo de um ano após liberação do Corinthians, clube que detém os direitos econômicos do defensor, mas que por decisão do técnico Tiago Nunes decidiu não aproveitá-lo neste ano.

Na última segunda-feira o empresário Giuliano Aranda, que agencia a carreira de Marllon, falou ao Hoje em Dia sobre a retomada dos negócios, e que o jogador tinha sim vontade de vestir a camisa celeste. Detalhes apenas impediriam, naquele momento, a confirmação da negociação.

“É um negócio como qualquer outro no futebol. Existe sim o interesse do Cruzeiro, bem como de outras equipes, mas não existe essa de que o jogador não gostaria de jogar aí (no Cruzeiro). Mas não depende só do jogador, tem outras partes envolvidas”, disse Aranda ao Hoje em Dia na última segunda-feira.

Corinthians e Cruzeiro trocam documentos para a oficialização do empréstimo. Marllon é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato.

A informação do "negócio fechado" por Marllon foi noticiada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo HD.