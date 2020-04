Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (14) entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e representantes dos clubes das Séries A e B, ficou decidido, por meio da vontade da maioria, que os atletas terão as férias prolongadas neste período de quarentena e de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus.

Com a decisão, o fim das férias, que acabaria no dia 21, foi remarcado para 30 de abril. Contudo, ao que tudo indica, as atividades dificilmente retornarão no início de maio.

Confira a nota oficial emitida pela Comissão Nacional de Clubes (CNC):

"A Comissão Nacional de Clubes (“CNC”), órgão estatutário da CBF com independência deliberativa dos clubes, informa que em reunião realizada no dia de hoje, 14 de abril de 2020, os Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, por expressiva maioria optaram por estender as férias de seus atletas até o dia 30 de abril de 2020, com o objetivo de preservar o calendário do futebol brasileiro e todas as suas competições (Estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro).

A CNC esclarece ainda, que 3 (três) clubes do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco e Botafogo) ainda não fizeram esta opção sobre a extensão de férias, tendo em vista aguardarem o resultado de estudos objetivando um possível retorno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro no mês de maio, desde que isso não prejudique o calendário do futebol nacional".