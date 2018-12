Enquanto não anuncia a contratação de reforços a diretoria do Cruzeiro trabalha para resolver a vida dos jogadores que pertencem ao clube, mas que estão emprestados Brasil afora. Um dos casos diz respeito ao zagueiro Fabrício Bruno, que aguarda definição por parte dos dirigentes da Raposa para saber onde jogará no ano que vem.

Com contrato vigente no Cruzeiro até o fim de 2019, Fabrício Bruno deve tomar conhecimento do seu futuro nos próximos dias. O empresário do jogador, Fábio Mello, não descarta um novo empréstimo à Chapecoense.

"Tive uma reunião com o Itair no dia 24 de dezembro e ele me pediu para aguardar até o fim da semana para abrir uma solução. Temos proposta de novo empréstimo na Chapecoense e outra possibilidade. Mas a gente entende que a sequência na Chapecoense é o que o Fabrício (Bruno) precisa. Fabrício, jogando, com certeza vai atingir grandes clubes", explicou Mello ao Hoje em Dia.

Desde 2017 na Chapecoense, Fabrício Bruno conseguiu terminar esta temporada em alta, mesmo após longo período de inatividade. É que o zagueiro sofreu um lesão no púbis, precisou passar por cirurgia e ficou oito meses longe dos gramados.

Na reta final do Campeonato Brasileiro ajudou a Chapecoense a se manter na Primeira Divisão. Em toda a temporada o zagueiro de apenas 22 anos jogou 16 jogos. Com ele em campo o time catarinense sofreu apenas sete gols.

Apesar da chance de um novo empréstimo ao time de Chapecó, Fábio Mello destaca também que seria importante que o jogador fosse aproveitado na Toca II no ano que vem. No entanto, tudo depende de uma resposta da vice-presidência de futebol do Cruzeiro.

"O objetivo seria voltar ao Cruzeiro, existe essa chance, mas não dá pra confirmar porque temos que esperar o Itair até sexta-feira", reiterou.