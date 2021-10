Após perder por 2 a 1 para o Atlético-GO, no último domingo (17), no estádio Antônio Accioly, e findar uma invencibilidade de 18 jogos no Campeonato Brasileiro,o Atlético volta o foco para a Copa do Brasil.

Nesta quarta, o Galo vai encarar o Fortaleza, às 21h30, no Mineirão, no jogo de ida da semifinal do principal torneio de mata-mata do país.

O duelo deste meio de semana será o terceiro entre os times na temporada. Nos dois primeiros, ambos válidos pelo Brasileirão, uma vitória para cada, na casa do adversário.

Em entrevista coletiva após o revés em Goiânia, o técnico Cuca já projetou o confronto diante do Tricolor do Pici.

“É uma semifinal, são jogos difíceis, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contra o primeiro. É um mata-mata, acho que a gente já entende o jogo do adversário. De hoje (domingo) até quarta-feira a gente põe em prática algumas partes em treinamento, definição de time, revisão (médica/física) dos jogadores amanhã, para fazer um grande jogo quarta-feira”, disse o comandante alvinegro.

Torcida

Ciente da dificuldade do confronto com o Fortaleza, Cuca também fez questão de convocar os atleticanos a comparecerem ao Mineirão nesta quarta.

“Já invocando o torcedor, que ele se faça presente, nos ajude, nos incentive, que entenda os defeitos que provavelmente vamos ter no jogo. Se Deus quiser, a sorte desta partida (de quarta) vai se diferente da de hoje (domingo)”.

Sem tempo para lamentar a derrota pelo Brasileiro e às vésperas de uma decisão pela Copa do Brasil, o elenco do Atlético se reapresenta já na manhã desta segunda-feira na Cidade do Galo.

