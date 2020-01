Em fase de reconstrução, o Cruzeiro já tem um novo diretor executivo. Nomeado na manhã desta segunda-feira (6) pelo Núcleo Dirigente Transitório, André Argolo será o “homem-forte” da parte administrativa do clube celeste, responsável por implementar as decisões tomadas pelo grupo que hoje dirige a Raposa.

Formado em economia, Argolo é especialista em gestão estratégica do esporte e finanças. Ele já estava no clube desde outubro de 2019, também na área administrativa.

O anúncio do novo diretor executivo vem um dia após a saída de Vittorio Medioli, que por meio de uma publicação no jornal “O Tempo”, declarou que não exerceria mais a função de CEO do Cruzeiro, cargo que ocupou desde a formação do Núcleo Dirigente Transitório. O empresário alegou questões jurídicas e o estatuto da Raposa, que o impediriam continuar no comando da instituição.

A mesma nota também oficializou a contratação temporária de Alexandre Mattos, que será o responsável pelo futebol do clube. Segundo a publicação, o experiente dirigente não será remunerado. Ele fica em Belo Horizonte até que resolva suas pendências burocráticas para mudar para a Inglaterra, onde trabalhará no Reading, da segunda divisão inglesa.