Em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro deve ter dois de seus três principais atacantes voltando ao time titular no duelo com o Operário, nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena do Jacaré, pela 24ª rodada da competição.

O primeiro deles é Marcelo Moreno, que só não iniciou jogando na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no último sábado, em Sete Lagoas, por ter se apresentado horas antes, após ter servido à seleção boliviana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Mesmo tendo entrado em campo menos de 48 horas antes, no embate com a Argentina, Moreno foi relacionado para a partida e acionado no segundo tempo pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Com os dias descanso e recuperação até a partida contra o time paranaense, a tendência é de que o boliviano reapareça no onze inicial na vaga de Thiago.

Bruno José

Quem também tem boas chances de iniciar jogando nesta quinta é Bruno José, autor do gol da vitória sobre a Ponte.

Com dores no tornozelo direito, resultado de uma pancada sofrida no jogo contra o Goiás, quatro dias antes, Bruno também começou entre os suplente e entrou no segundo tempo da partida, sendo decisivo.

O “sacrifício” de Bruno José, inclusive, foi elogiado por Luxemburgo após o triunfo sobre a equipe campineira.

Agora, com mais dias de tratamento, crescem as chances de o camisa 16 ser titular contra o Operário, formando o trio ofensivo ao lado de Marcelo Moreno e Welligton Nem.

Nesse caso, Marcinho ou Claudinho são os mais cotados para deixar o time.

Há dez jogos sem perder na Segunda Divisão, o time celeste ocupa a 13ª colocação, com 29 pontos.

O Operário, por sua vez, é o nono colocado, com 33 pontos.

