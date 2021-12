O atacante Fabrício Daniel está nos planos do América para 2022. A informação é do próprio Coelho, que no início da tarde desta quinta-feira (23), emitiu um comunicado afirmando que segue em tratativas com o Mirassol-SP, detentor dos direitos econômicos do jogador.

“O América Futebol Clube esclarece que as negociações com o staff do atacante Fabrício Daniel seguem em andamento e ainda não há uma decisão definitiva neste momento. O Clube informará oficialmente tão logo haja uma definição da situação do atleta”, escreveu o Alviverde nas redes sociais.

A nota foi publicada um dia após o coordenador de futebol clube-empresa do América, Marcus Salum, dizer, em entrevista ao canal “Decadentes”, que Fabrício dificilmente continuaria no Coelho para a próxima temporada.

“O Fabrício provavelmente vai sair, porque eu teria que investir muito nele, e acho que não vale o investimento. É um investimento de risco, de 500 mil euros por 50% dos direitos econômicos”, disse Salum.

Contratado por empréstimo em julho para a disputar do Brasileirão, Fabrício Daniel disputou 22 jogos e marcou três gols pelo Coelho.

Mesmo oscilando entre a titularidade e o banco de reservas, foi bastante acionado pelos treinadores do América ao longo da campanha que culminou com a histórica classificação à Copa Libertadores.