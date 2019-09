Quase quatro meses após a sua última partida, o meia Rodriguinho voltou a trabalhar com bola na Toca II. O meio-campista, foi liberado pela preparação física após cumprir protocolos de recuperação pela cirurgia, em junho, para corrigir uma protusão discal aguda, uma hérnia de disco.

No treinamento em campo reduzido no CT, Rodriguinho trabalhou como um coringa. Os titulares fizeram parte da atividade no gramado, mas depois foram para a academia. Os reservas ficaram mais tempo em campo.

A última vez que Rodriguinho atuou em uma partida oficial foi no dia 26 de maio, na derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para a Chapecoense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Independência.

Como foi liberado da transição da fisioterapia para o gramado, o retorno de Rodriguinho ao time deve acontecer em breve. A expectativa é que para o jogo com o Internacional, no dia 5 de outubro, contra o Internacional, no Mineirão, pela 23ª rodada.