No mesmo dia em que Dylan Borrero e Marrony se tornaram assunto por terem ido a uma balada em plena pandemia, que acabou com um encontro com membros da principal Organizada do Atlético, outros dois jogadores tiveram fotos espalhadas nas redes sociais.

O volante Allan e o atacante Eduardo Vargas, que foram contaminados pela Covid-19 e desfalcaram o Galo nos últimos três jogos, participaram de uma festa com aglomeração em Nova Lima, cidade da Região Metropolitana da capital, realizada no último final de semana.

Curiosamente, o restaurante onde estavam, foi o mesmo local em que o gerente Gabriel Andreatta comemorou o aniversário, em 8 de novembro, que virou alvo de polêmica, assim que os membros da comissão técnica, o técnico Sampaoli e o próprio aniversariante contraíram o novo coronavírus.

A diretoria do Atlético afirma que se trata de um assunto que será resolvido internamente.