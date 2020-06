Um descanso de dois dias aos atletas, é o "prêmio" que o técnico Lisca dará ao grupo do América após uma semana de bastante trabalho no CT Lanna Drumond. Mesmo sem data definida para retorno às competições, o Coelho trabalha duro e, aos poucos, reencontra o ritmo que tinha antes da paralisação, devido à pandemia do novo coronavírus.



Antes da parada, o América estava invicto em 2020. Além da liderança do Campeonato Mineiro, o Coelho é a única equipe já garantida na semifinal da competição estadual. Na Copa do Brasil, a equipe está na terceira fase e fará o jogo de volta contra a Ferroviária-SP, no Independência. A primeira partida terminou empatada sem gols.



Nesta semana, o Coelho intensificou a segunda fase de seu protocolo de treinos. Com os atletas divididos em dois grupos maiores, com cerca de 15 jogadores cada, a comissão técnica conseguiu avançar os trabalhos táticos para situações reais de jogo, ainda com restrições de contato entre os atletas.



Matheusinho



Curado da Covid-19, o meia Matheusinho deu sequência aos trabalhos físicos mais intensos, para se igualar ao ritmo dos demais companheiros, que voltaram aos treinos duas semanas antes. Neto Berola e Renan Gomes deram sequência aos processos de recuperação no Departamento Médico.



O elenco alviverde voltará aos treinos na próxima segunda-feira (15). A expectativa é que, a partir da próxima semana, as atividades aconteçam sem restrições de contato entre os atletas, como já é feito no Atlético, por exemplo.



*Com Site Oficial do América