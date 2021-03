Jogador do Atlético desde o início do ano passado, o lateral-esquerdo Guilherme Arana caiu nos braços da torcida e parece ter feito da camisa do alvinegro a sua segunda pele. Eleito o melhor da posição no país na última edição do Campeonato Brasileiro, o jogador de 23 anos não vê a hora de estrear na temporada.

Assim como outros 13 atletas, Arana recebeu dias de descanso e, quando retornou, levou um susto em casa. A esposa, prestes a dar à luz o primogênito do casal, apresentou sintomas da Covid-19 e, com isso, ele acabou poupado do duelo contra o Coimbra, último antes da paralisação do futebol em Minas Gerais.

"Tomamos um susto dentro de casa. Graças a Deus minha mulher está bem. Exames mostraram isso. Ela está tranquila dentro de casa, tirando o meu filho chutando ela sem parar. No futebol, estamos seguros aqui, seguindo protocolos que os doutores nos passam. Sempre tomando devidos cuidados. Acho que o mundo passa por algo muito triste", destacou o lateral-esquerdo, entrevistado desta terça-feira (30) na Cidade do Galo.

"Temos que nos cuidar e, quem puder ficar em casa, é ficar. A coisa está feia. Estamos acompanhando. Mas é uma maneira de o futebol prender o pessoal a ficar dentro de casa. O futebol é uma parte que já provou isso, é seguro, desde o ano passado fazemos testes semanalmente. É manter isso, e fora do clube, manter os cuidados e torcer que isso tudo passe logo", acrescentou.

A estreia de Arana deve acontecer nesta quinta-feira (1), quando o Galo encara a Caldense, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O duelo será válido pela sexta rodada do Estadual. Com 15 pontos e 100% de aproveitamento, o Atlético é o líder isolado da competição.

Leia Mais:

Ex-Coritiba, atacante Yan Sasse será oficializado como sétimo reforço do América para 2021

Após quase 100 jogos pelo Fortaleza, volante Juninho chega ao América e assina até dezembro