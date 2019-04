O volante Lucas Romero é o xodó da torcida do Cruzeiro, que há tempos sonhava com a titularidade do argentino no meio-campo estrelado. Após o bicampeonato Mineiro conquistado fora de casa, no estádio Independência, depois do empate em 1 a 1 com o Atlético (a equipe estrelada havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1), o gringo extravazou.

"Te que respeitar. Somos os melhores de Minas", comemorou Romero ainda no gramado do Horto.

Lucas Romero chegou ao Cruzeiro em fevereiro de 2016, contratado junto ao Vélez Sarsfield, da Argentina. O jogador caiu no gosto da torcida cruzeirense pela garra, raça e intensidade que impõe nos jogos.

Romero faturou com a camisa celeste o bicampeonato Mineiro, em 2018 e 2019, e o bi da Copa do Brasil, em 2017 e 2018.

O argentino já fez 138 jogos com a camisa estrelada e marcou 3 gols.