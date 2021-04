O Athletic informou, na noite desta quarta-feira (7), uma mudança no comando técnico da equipe para a reta final do Campeonato Mineiro.

Logo após a derrota por 1 a 0 para o URT, em São João del Rei, pela oitava rodada do Estadual, a diretoria do Alvinegro anunciou a demissão do treinador Cícero Júnior.

Para o lugar de Júnior, a diretoria confirmou a contratação de Gustavo Brancão, que volta ao clube após ter participado do início da campanha do acesso no Módulo II ano passado, posteriormente completada sob a batuta do próprio Cícero.

O revés para o time de Patos de Minas foi o quinto do Esquadrão de Aço em oito jogos, sendo o terceiro consecutivo.

Depois de começar bem o Estadual, entrando no G-4 em determinado momento da competição, o Alvinegro caiu de rendimento e despencou na tabela de classificação.

Restando três partidas para o encerramento da primeira fase do Mineiro, o Athletic ocupa a 9ª colocação, com nove pontos, quatro pontos a mais do que o Coimbra, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Entretanto, a diferença para o Z-2 pode cair, já que o Boa Esporte, lanterna do campeonato, com quatro pontos, tem um jogo a menos.

O duelo entre a equipe de Varginha e o Tombense, pela oitava rodada do Estadual, não foi disputado neste meio de semana, já que o Gavião Caracará encara o Vasco, pela segunda fase da Copa do Brasil, também nesta quarta.

O confronto em questão está marcado para a próxima quarta (14), às 16h, no estádio Melão, em Varginha.

Três dias antes, o Athletic encara o Uberlândia, fora de casa, no estádio Parque do Sabiá, às 10h, pela nona rodada do torneio, na reestreia de Brancão.