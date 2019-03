O técnico Mano Menezes usou alguns jogos do Campeonato Mineiro para experimentação. É que o treinador deu oportunidade para que alguns jogadores que não são considerados titulares pudessem mostrar serviço, já que o elenco celeste em 2019 foi reforçado tendo em vista o desejo da diretoria e da torcida em seguir conquistando títulos.

Na vitória por 3 a 0 sobre a Caldense, na quarta-feira passada, quem esteve em campo foi o zagueiro Fabrício Bruno, que substituiu o “Mito” Dedé.

Mesmo com a tarefa difícil e de muita responsabilidade, “o prata a casa” que retornou à Toca neste ano após duas temporadas na Chapecoense, deu conta do recado e fez boa parceria com o também zagueiro Léo.

“No jogo contra a Caldense consegui ajudar a equipe e é muito importante sair de campo com a vitória, mesmo já estando classificado. Precisamos focar e ficarmos concentrados para que a gente consiga a vantagem nas quartas”, ressaltou Fabricio Bruno.

Para o próximo compromisso da Raposa no Campeonato Mineiro o técnico do time estrelado contará com o retorno do titular Dedé, o que deve fazer com que Fabricio Bruno retorne ao banco de reservas.

Com quatro jogos realizados até aqui nesta temporada, 12 em números gerais pelo Cruzeiro e um gol marcado, Fabrício Bruno trabalhará para voltar a jogar em breve e superar a concorrência de outra revelação das categorias de base, Murilo.

O companheiro foi titular na estreia da Libertadores contra o Huracán, na Argentina, também por causa da suspensão de Dedé.

“Sigo à disposição do professor Mano Menezes para quando ele precisar”, disse Fabrício Bruno.

O Cruzeiro enfrenta o Patrocinense no jogo único da fase quartas de final neste sábado (23), às 19h, no Mineirão.

Assim como os demais jogadores, Fabrício se reapresentou na tarde de quinta-feira para iniciar a preparação visando ao jogo contra o time da cidade de Patrocínio.