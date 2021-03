Considerado uma das joias do Cruzeiro, o meia Marco Antônio está, literalmente, mais forte. Fazendo trabalho de fortalecimento muscular desde o final de setembro, o prata da casa vira opção importante para o técnico Felipe Conceição e se vê mais do que pronto para ser acionado.

Entrevistado deste domingo na Toca da Raposa II, o jogador comemora o retorno à equipe principal, pela qual já fez sete partidas.

"Estou treinando normalmente com o grupo, depois de um longo tempo na academia, fazendo os trabalhos propostos em conjunto com o departamento médico e a preparação física. Ganhei alguns quilos de massa muscular e vejo efeito muito grande em campo. Estou em processo final de adaptação, me sentindo bem. Quando o professor achar que for o momento, estarei pronto para ajudar", destacou o capitão da equipe na Copa São Paulo do ano passado.

"Ele (Felipe Conceição) conversou comigo, está me tratando muito bem e me ajudando nesta evolução nos treinamentos. A pré-temporada foi muito curta e não deu para fazer quase nada. Foi jogo atrás de jogo. Com estes dez dias, estaremos mais preparados na volta do futebol. Temos um grupo muito bom e nos daremos bem nas próximas partidas", acrescentou Marco Antônio. Ele tem Claudinho e Marcinho como principais concorrentes na posição.

Com um estilo de jogo mais clássico e de toque refinado, o meia comentou também a chegada de Rômulo, volante de 33 anos que assinou por três temporadas com o clube celeste.

"Gosto de acompanhar o futebol europeu. Vi alguns jogos dele na Juventus e no Verona. É um cara que já tem história aqui no Cruzeiro também. Precisamos de gente que venha para vestir a camisa e ajudar", finalizou.