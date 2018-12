Revelação do Atlético, o lateral-esquerdo Eron terá uma chance de recomeço na carreira de jogador. Em 2019, irá defender o Villa Nova. Anunciado nesta quarta-feira pós-Natal, o jogador de 26 anos não atua desde julho de 2017, portanto há quase um mês e meio.

Este período de inatividade teve a ver com uma lesão recente que fez o lateral até mesmo voltar ao Atlético para o tratamento no DM do clube que o revelou. Ele fez as atividades de recuperação ao lado do volante Gustavo Blanco, por exemplo.

Revelado pelo Atlético em 2010, fez um total de 21 apresentações pelo Galo, com quem o vínculo trabalhista foi rescindido no ano passado. Passou por Atlético-GO, Goiás, Ceará, Atlético-GO novamente, Bragantino, até romper com o Galo e ir para o Guarani-SP.

Ele estava livre no mercado até acertar com o Villa Nova, retornando ao futebol mineiro. Da mesma geração de Bernard, Eron chegou a colocar o volante Fred, do Man Utd, "no banco", na época de categoria de base, isso porque o jogador da Premier League começou a carreira como lateral-esquerdo.