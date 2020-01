O primeiro tropeço do Atlético na temporada foi motivo para o torcedor alvinegro ensaiar, mesmo que de forma tímida, as primeiras vaias à equipe comandada pelo técnico Rafael Dudamel. O venezuelano, inclusive, completou 21 dias à frente do time brasileiro nesta quarta-feira (29), quando empatou por 0 a 0 com o Coimbra.

Acostumado com as cobranças da torcida, o lateral-esquerdo Fábio Santos se mostrou bastante tranquilo após o confronto no Independência; apesar de estar em seus domínios, o Atlético foi o visitante da noite, já que a Águia de Contagem manda seus jogos na Arena do Horto. Apesar do rendimento apático da equipe, o camisa 6 destacou a importância de um pouco mais de tempo para que Dudamel coloque em prática suas ideias.

"Começo de ano, a gente sabe que tem muita coisa pra acontecer ainda. Dudamel está tentando implantar a maneira dele de jogar. Tivemos dificuldade hoje, muito por mérito do Coimbra. O Diogo (Giacomini) é um baita treinador. A gente sabe que está tudo no começo. Torcedor cobra, a gente está acostumado. Temos muito a melhorar", destacou Santos.

No próximo domingo (2), o Atlético volta a campo e encara o Tombense. O jogo, também no Independência, está marcado para às 16h. Desta vez, o alvinegro volta a ser o "dono do pedaço".

Arana

Perguntado sobre a chegada de Guilherme Arana, concorrente que será apresentado nesta quinta (30) na Cidade do Galo, Fábio Santos também mantém a classe. O novo reforço, sexto da temporada, inclusive, é um dos xodós do experiente lateral. Arana, inclusive, esteve com a esposa na partida desta quarta-feira.

"O Arana é um filho que eu tenho no futebol. Eu o vi crescer no Corinthians e é um guri que vai nos ajudar demais. Já conversei com ele hoje e quanto mais jogadores de qualidade é melhor para o elenco. Ele vai nos ajudar muito", finalizou.