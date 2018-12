Após um ano afastado do circuito, o tenista belga Steve Darcis enfim fez seu retorno às quadras nesta segunda-feira (31). E não decepcionou. O ex-número 38 do mundo, atualmente sem ranking, derrotou o espanhol Roberto Carballes Baena por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, pela primeira rodada do Torneio de Pune, na Índia.



Darcis não jogava uma partida oficial desde novembro de 2017, quando defendeu a equipe belga na final daquela Copa Davis - a França levou o título naquele ano. Na sequência, o tenista de 34 anos passou a tratar uma lesão no cotovelo. E só conseguiu se recuperar totalmente da contusão recentemente.



"Fiquei 400 dias sem jogar, é um tempo longo. Vir aqui e conquistar a primeira vitória do ano é ótimo", comemorou o tenista, que entrou na chave com o ranking protegido em Pune. Seu próximo adversário será o norte-americano Michael Mmoh, que bateu o local Prajnesh Gunneswaran, convidado da organização, pelo placar de 7/5 e 6/3.



Em outros jogos desta segunda, o letão Ernests Gulbis derrotou o português Pedro Sousa por 6/4, 4/6 e 6/4, o russo Evgeny Donskoy eliminou o espanhol Pablo Andújar por 6/3, 5/7 e 7/6 (8/6) e o também espanhol Jaume Munar despachou o romeno Radu Albot por 6/2 e 7/6 (7/4).



Um dos primeiros torneios da temporada 2019, e preparatório para o Aberto da Austrália, a competição indiana tem como principal favorito nesta edição o sul-africano Kevin Anderson, atual vice-campeão de Wimbledon.



