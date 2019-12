A grave crise que atravessa o Cruzeiro faz com que o clube celeste corra o enorme risco de perder uma das grandes revelações. Aos 30 anos, o goleiro Rafael está na mira do Palmeiras e pode deixar a Toca II.

Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, o reserva imediato de Fábio já negocia com o clube paulista e a tendência é que o alviverde o utilize em um revezamento com Weverton, atual dono da posição. O clube paulista recentemente não renovou o contrato com o experiente Fernando Prass. Esta informação também foi veiculada pela Band Minas.

Atlético

Ainda de acordo com apuração do HD, o Atlético, maior rival do Cruzeiro, também sondou o goleiro, já que corre o risco de perder Cleiton, que interessa ao "novo rico" Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista, inclusive, estaria disposto a desembolsar cerca de 18 milhões de Reais por 50% dos direitos do catarinense de 22 anos, conforme noticiou o Globoesporte.com.

Contudo, a procura não passou de uma simples consulta.

Em 2019, Rafael fez apenas quatro partidas pelo Cruzeiro. No total, ele entrou em campo 112 vezes pela Raposa.