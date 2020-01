Depois do vídeo viralizado de Sérgio Sette Câmara supostamente falando sobre a idade de Diego Tardelli, o atacante usou suas redes sociais para responder ao presidente do Atlético. Em uma publicação em seu instagram, o campeão da Copa Libertadores de 2013 lembrou sua trajetória no clube e pediu que fosse respeitado.

"Sr Sérgio Sette Câmara, Sempre honrei a camisa do Galo e todos sabem o carinho e respeito que tenho pelo clube e sua fanática torcida. No Atlético, fui extremamente feliz, realizado e ajudei a instituição a conquistar vários títulos, inclusive, o mais importante se sua maravilhosa e rica história. Já fiz muito pelo clube e mereço respeito. Além disso, com 34 anos, me sinto um garoto e estou cheio de planos para a minha carreira", disse o jogador

No vídeo em questão, o mandatário do Galo é abordado dentro de um avião por um torcedor, que cita o nome do atleta. Em sua resposta, o dirigente teria perguntado ao torcedor se o time virou um asilo, falando que o atacante tem 36 anos.

Como áudio e imagem estão desconactados, não há certeza sobre a veracidade do conteúdo, nem mesmo a data em que foi gravado.

" É asilo aqui agora? Jogador de 36 anos", teria dito Sette Câmara.

Na verdade, o atacante que pussui duas pessagens pelo Atlético tem 34 anos. Seu nome voltou a ser comentado como possível reforço da equipe comandada por Dudamel a partir da rescisão de contrato entre o jogador e o Grêmio, seu último clube.

Com a camisa alvinegra, Tardelli foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2009 e peça fundamental nas conquistas da Copa Libertadores de 2013 e Copa do Brasil de 2014.

O Atlético ainda não se manifestou sobre a veracidade ou não do vídeo.

Confira a publicação de Diego Tardelli