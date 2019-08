O melhor do Grêmio apareceu no momento mais decisivo da temporada. Foi assim que o técnico Renato Gaúcho celebrou o triunfo por 2 a 0, com ótima atuação, sobre o Athletico Paranaense, na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, um resultado que deixa o time próximo da classificação à final da Copa do Brasil, naquela que seria a nona decisão da sua história.



"Acima de tudo foi uma grande apresentação do Grêmio. Aquele futebol que encantou o Brasil todo, voltou. Nesses momentos, o Grêmio cresce bastante. Enfrentamos uma grande equipe, bem armada pelo Tiago (Nunes). Foi um grande jogo, mas desde o início do jogo a minha equipe dominou o adversário. Criamos, fizemos e tivemos chances para ampliar", disse o treinador, satisfeito com a atuação da equipe.



O Grêmio tem oscilado na temporada, mas vem alcançando os seus objetivos em 2019. O time conquistou o título do Campeonato Gaúcho, mas está apenas em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. Na Copa Libertadores, correu risco de eliminação na fase de grupos, porém se recuperou e avançou às quartas de final. Já na Copa do Brasil, pode perder por até um gol de diferença em 4 de setembro, na Arena da Baixada, para se garantir na decisão.



"Não está nada decidido. O Athletico é muito forte na casa deles e isso tudo já falei para o grupo. Já conseguimos uma vantagem que dá certa tranquilidade, mas de maneira alguma está decidido. Tem mais 90 minutos", acrescentou Renato.



Como já havia acontecido no triunfo por 3 a 0 sobre o Libertad, quando marcou duas vezes no duelo que colocou o Grêmio nas quartas de final da Libertadores, André foi decisivo na noite de quarta ao marcar o primeiro gol do jogo com o Athletico-PR. E voltou a ser exaltado pelo treinador, defendendo a opção pelo atacante ao escalar o time.



"Quem conhece os jogadores é o treinador. Ele sabe o que pode tirar do jogador, o que ele pode apresentar durante a partida. O André vem dando a resposta dele. Foi uma grande contratação do Grêmio. Voltou a fazer gols importantes, jogou muito bem. Não quer dizer que o outro jogador que está no banco não seja um grande jogador. Casos de Luan e Tardelli. No momento em que eu escalo a equipe, eu sei perfeitamente o que estou fazendo", afirmou.