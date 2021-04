O técnico Cuca resolveu poupar alguns atletas para o confronto desta quarta-feira (7) com o Pouso Alegre, entre eles Nacho Fernández, destaque do time nas últimas rodadas, e mesmo com uma equipe modificada conseguiu bater o oponente. Mas esteve longe de dar show.

Ao fim da partida, o lateral-esquerdo Guilherme Arana ressaltou que é “válido rodar o grupo”, a fim de dar ritmo ao elenco e mostrar que todos têm condições de brigar pela titularidade. No entanto, fez um alerta para não deixar que o “clima de já ganhou” tome conta do Galo antes de um duelo.

"Equipe deles é bem armada. Então acho que a gente tem que respeitar todas as equipes e não entrar em campo achando que o jogo vai ser tranquilo. Sofremos neste duelo e que nos sirva de aprendizado", afirmou ao Premiere.

O próximo compromisso do Galo será o clássico com o Cruzeiro, neste domingo (11), no Mineirão, pela nona rodada do Mineiro.

