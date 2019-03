O Cruzeiro venceu duas vezes, no campo e fora dele, nesta quinta-feira, em sua estreia no Grupo B da Copa Libertadores da América. Depois de bater o Huracán por 1 a 0, na Argentina, a Raposa deixou o vestiário do estádio El Palacio 'como novo', limpo.

"Deixamos aqui o nosso agradecimento ao nosso adversário de hoje, o Huracán, por toda hospitalidade e recepção que nos foi dispensada", diz a postagem do Cruzeiro no perfil oficial do clube no Twitter.

A ideia não é nova, mas tem se tornado tendência no futebol mundial. A torcida japonesa fez isso na Copa da Rússia, mas nas arquibancadas, e depois a própria seleção do país nipônico limpou o vestiário em outras ocasiões, na final da Copa da Ásia, mesmo perdendo para o Qatar, e na Copa do Mundo após derrota para a Bélgica nas oitavas de final.

Dentre vários outros casos, nesta semana o Cerro Porteño fez o mesmo no vestiário do Mineirão, após vencer o Atlético por 1 a 0 na primeira rodada do Grupo E.