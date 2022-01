A Copa São Paulo começou nesse domingo (2). Em busca do tetracampeonato da competição, o sub-20 do Atlético estreou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Desportivo Aliança-AL.

O Galinho volta a campo nesta quarta-feira (5), às 17h15, contra o Andirá-AC. O terceiro duelo do Alvinegro acontece no sábado (8), com o Linense-SP, às 16h30. As partidas serão transmitidas pelo SporTV.

Participam do torneio 128 equipes, em 32 chaves. Os dois primeiros colocados de cada grupo seguem para a segunda fase. A final da Copa São Paulo está marcada para 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu.

Estreia

A vitória por 3 a 1 em cima do Desportivo-AL colocou o Galinho no segundo lugar da tabela. À frente dele está o Linense, que goleou o Andirá-AC por 5 a 0. Os jogos aconteceram no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

Os gols do Atlético foram marcados por Guilherme Santos, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Rubens, aos 6 e aos 13 do segundo tempo.

