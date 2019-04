A vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Zamora, fará com que o grupo reflita a partir de agora. Quem garante é o técnico Levir Culpi, que vê o Atlético longe do ideal para brigar por títulos importantes na temporada.

Após o primeiro triunfo na fase de grupos da Copa Libertadores, o treinador do alvinegro não escondeu a preocupação com o rendimento de seus jogadores e, mesmo falando em boa qualidade do grupo, acredita que encaixes terão que ser feitos urgentemente. Para o comandante, a virada no Gigante da Pampulha coloca o Galo de vez na competição mais importante do continente.

"O que me leva a acreditar é a qualidade do elenco. Estamos passando por um momento no futebol brasileiro em que os torcedores não conseguem dizer quem são os titulares dos times; quando conseguem, é que o time está na ponta do campeonato. O time ainda não tem uma consistência que deve ter para ganhar os títulos", comenta Levir.

"O futebol é muito emocional, a torcida do Atlético em especial. Para mim, a melhor coisa que existe. Não precisava ser tão forte. Isso ajuda a impulsionar os jogadores. Quando a gente se encontra, normalmente a gente passa a ter uma campanha muito feliz. Estamos devendo pela nossa qualidade. É um problema meu e do grupo. Um resultado como este pode nos levar a uma reflexão. Estamos entrando na Libertadores. Tomara que sim", acrescenta.

Na próxima quarta-feira (10), o Atlético vai ao Paraguai enfrentar o líder e 100% Cerro Porteño. Antes disso, o desafio será no domingo (7), contra o Boa Esporte, pelas semifinais do Campeonato Mineiro.