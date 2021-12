Nilde Stival, mãe do técnico Cuca, recebeu a medalha do filho do título do Campeonato Brasileiro de 2021 Nilde Stival, mãe do técnico Cuca, recebeu a medalha do filho do título do Campeonato Brasileiro de 2021

O retorno de Cuca ao comando do Atlético, no primeiro semestre de 2021, aconteceu em meio a um drama familiar para o treinador. Sua mãe, Nile Stival, com 79 anos, estava internada em Curitiba, tentando se recuperar de Covid-19. Em maio, ela deixou o hospital após 70 dias. Neste domingo (5), foi a vez de mais uma celebração para a família Stival.

Ao receber a medalha de campeão brasileiro de 2021, depois da vitória por 4 a 3 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão, Cuca levou Dona Nilde ao pódio com os jogadores e o restante da comissão técnica do Atlético.

O treinador já havia revelado que entraria em campo com sua mãe depois de o Atlético confirmar o título do Brasileirão ao vencer o Bahia, em Salvador.

"Um pouco antes (de retornar ao Atlético), eu tinha falado com a mãe, antes de ela ir para a UTI. Minha mãe me falou: 'Vai, vai que você vai ser feliz'. E eu lembrei disso, eu vim”, disse.

“Hoje a gente está sendo campeão brasileiro, depois de 50 anos, e minha mãe vai entrar em campo comigo amanhã (hoje, domingo) no Mineirão. Vocês estão com a camisa de Nossa Senhora, que eu tenho hoje porque é ela quem age em nossa vida, né? Deus é maravilhoso para nós”, complementou.

O título do Brasileirão de 2021 é o segundo da carreira de Cuca. Em 2016, ele conduziu o Palmeiras à conquista do torneio nacional.

